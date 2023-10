Hamas Mujahidin, Zionis penjenayah perang

Erdogan juga mengkritik sikap hipokrit kuasa Barat yang memberikan sokongan kepada Israel yang membenarkan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan di Gaza.

Erdogan menegaskan, sikap pilih kasih itu dilakukan Barat kerana rasa bersalah mereka terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap kaum Yahudi ketika Perang Dunia Kedua. “Ini berbeza dengan kuasa Barat yang sentiasa terhutang budi dengan negara Zionis itu kerana kekejaman yang pernah mereka lakukan dulu,” katanya.

Perhimpunan mega di Istanbul itu menyaksikan solidariti rakyat Turkiye dari pelbagai latar belakang termasuk selebriti Yusof Islam. Tambah beliau, Israel mungkin disokong Barat kerana berhutang banyak dengan rejim Zionis itu, tetapi Turkiye tidak berhutang apa-apa dengan Israel. headtopics.com

Turkiye turut menyifatkan tindakan negara-negara di luar rantau yang menyatakan sokongan kepada Israel, seolah-olah ‘mencurah minyak ke dalam api’.

