Hajiji: Sabah ucap tahniah pemilihan Sultan Ibrahim sebagai Agong ke-17

mewakili rakyat Sabah merafak sembah ucapan tahniah kepada Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar kerana dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17, hari ini.

“Rakyat Sabah mengalu-alukan dan mendoakan kesejahteraan baginda,“ katanya kepada Bernama menerusi kenyataan hari ini. Ketua Menteri itu juga menzahirkan terima kasih rakyat Sabah kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah khususnya untuk lawatan Seri Paduka Baginda ke Sabah dalam Kembara Kenali Borneo bulan lepas.

“Kami di Sabah akan sentiasa mengingati Seri Paduka, Raja Permaisuri Agong (Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah) dan keluarga Seri Paduka Baginda Berdua yang tidak sombong dan dekat dengan rakyat. Kami doakan kesihatan yang baik untuk keluarga diraja itu,“ kata Hajiji. headtopics.com

Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 31 Jan tahun depan. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad dalam kenyataan hari ini memaklumkan pemilihan itu dibuat pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 (Khas) di Istana Negara, hari ini.Bernama

