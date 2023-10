Hajiji: Operasi bersama banteras jenayah rentas sempadan perlu ditingkatkan

: Kerajaan Sabah mahu pasukan dan agensi keselamatan negara meningkatkan operasi secara bersama bagi menangani pelbagai aktiviti jenayah di darat dan laut di negeri ini, Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor.

Beliau berkata perairan Sabah yang luas serta bersempadan dengan negara jiran, boleh mengundang pelbagai aktiviti jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan dadah, rokok dan barangan bersubsidi. Katanya walaupun situasi tersebut itu memberi pelbagai cabaran namun beliau percaya kerjasama pasukan dan agensi keselamatan negara seperti Maritim Malaysia, polis dan tentera mampu mematahkan aktiviti jenayah itu.

“Saya berharap latihan bersepadu dalam operasi bersama antara pasukan dan agensi keselamatan negara dipertingkatkan,” katanya berucap merasmikan Eksesais Maritim Perkasa Timur 2/2023 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di sini hari ini. headtopics.com

Mengulas eksesais itu, Hajiji berkata ia dapat meningkatkan lagi kecekapan Maritim Malaysia dalam membantu mengawal keselamatan di perairan negara khususnya di Sabah. “Kerajaan negeri amat menghargai usaha Maritim Malaysia dan bersedia memberi kerjasama dalam apa jua perkara dan menjadikan agenda utama dalam memastikan kedaulatan dan keselamatan negara, khususnya di Sabah terjamin,” katanya.

Katanya Eksesais Maritim Perkasa Timur yang bermula 28 Okt hingga 4 Nov merupakan gabungan elemen dalam mengukur kesiagaan dan keupayaan aset-aset Maritim Malaysia. Hajiji berkata ia juga untuk menguji kecekapan pegawai dan anggota terlibat dalam merancang, melaksanakan eksesais serta operasi sebenar pada masa akan datang disamping memperagakan kehadiran di Laut China Selatan khususnya di perairan Sabah. headtopics.com

Kota Kinabalu’s street art project cleans up Kampung Air’s dirty reputationKOTA KINABALU, Oct 29 — In the state capital, the mention of Kampung Air brings about a wrinkling of the nose, raised eyebrows and knowing... Read more ⮕

State Government to identify new cemetery sites in Kota KinabaluKOTA KINABALU: The State Government will ensure that the needs of cemeteries for Muslim and non-Muslim communities in the City are given the best possible attention. Read more ⮕

Inaugural Sabah RTM Esports TournamentKota Kinabalu: The inaugural Sabah RTM Esports Tournament attracted 12 teams of 60 mobile game players. Read more ⮕

Hajiji tells civil servants to engage in sports and maintain healthKota Kinabalu: Chief Minister Datuk Seri Hajiji Noor called on civil servants to engage in sports and maintain their health as the State Government needs quality workforce to deliver its services. Read more ⮕

Ahli Parlimen Labuan umum sokong Anwar, HajijiPETALING JAYA: Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman hari ini mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Read more ⮕

Hajiji wants integrated security action to protect the economic zone in the South China SeaThe Banyumas City Police have discovered that the glass flooring on a bridge that shattered at a tourist destination in the Limpakuwus pine forest in Banyumas regency, Central Java, Indonesia, on Wednesday was extremely thin, measuring only 1.2cm. Read more ⮕