Hajat Liek Hou rampas emas tidak kesampaian

PETALING JAYA: Sukan Para Asia berkecai selepas tumpas pada perlawanan akhir di Hangzhou, sebentar tadi.

Pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020 itu tumpas kepada musuh tradisi dari Indonesia, Dheva Anrimusthi 21-18, 19-21, 17-21 dalam aksi sengit di Gimnasium Binjiang. Liek Hou, 35, merupakan pemenang pingat emas dalam temasya di Guangzhou 2010 dan Incheong 2014, namun dia hanya pulang bersama gangsa dalam penampilan terakhir di Jakarta-Palembang pada 2018.

“Tadi saya dah cuba untuk main dengan baik tapi lawan dapat banyak pukulan yang bernasib baik dan menganggu rentak saya. “Di set ketiga saya banyak buat kesilapan sehingga kehilangan banyak mata. Tak berpuas hati dengan keputusan ini namun saya kena terima,” katanya yang dipetik kepada Bernama. headtopics.com

