Haaland dominasi aksi ‘derby’, benam United 3-0

Dua gol Haaland di Old Trafford menyaksikan dia mencatat sejarah di selepas penyerang Norway itu kini telah menjaringkan 20 gol di tempat lawan dalam karier di Liga Perdana Inggeris (EPL).

20 gol itu datang dalam hanya 23 perlawanan di tempat lawan untuk City, bermakna Haaland telah mencapai pencapaian lebih pantas daripada mana-mana pemain dalam sejarah EPL. Sebelum ini, Kevin Phillips telah memegang rekod itu untuk mencapai 20 gol di tempat lawan dalam penampilan paling sedikit, setelah melakukannya dalam hanya 28 perlawanan untuk Sunderland.

Gol pertama Haaland dalam perlawanan itu hadir menerusi sepakan penalti yang diberikan susulan semakan VAR yang mendapati Rasmus Hojlund bersalah mengasari Rodri. Untuk rekod, City sebelum ini tidak pernah dianugerahkan sepakan penalti dalam 26 kunjungan dalam aksi Liga Perdana ke Old Trafford. headtopics.com

Haaland kemudian menggandakan kedudukan buat City selepas empat minit babak kedua bersambung apabila dia menanduk masuk bola hantaran lintang Bernardo Silva. Selepas menjaringkan dua gol pertama City dalam perlawanan itu, Haaland tanpa mementingkan diri menghadiahkan umpanan untuk Foden bagi gol ketiga pasukkannya biarpun dia berpeluang mencetak nama selaku penjaring hatrik.

Kemenangan City menyaksikan skuad kendalian Pep Guardiola itu beralih kepada dua mata di belakang pendahulu EPL, Tottenham manakala United kini menduduki tempat kelapan selepas 10 perlawanan iaitu sembilan mata di bawah City.-AGENSI headtopics.com

