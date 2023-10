Geran khas Sabah: Ahli Parlimen Tuaran beri ‘amaran’

Ahli Parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau berkata Putrajaya diberi masa sehingga Julai untuk bayar geran khas kepada Sabah.

“Saya ingin mengingatkan anda bahawa kami menarik balik saman terhadap kerajaan persekutuan kerana harapannya adalah bahawa formula geran khas akan diselesaikan sebelum Julai 2024. Armizan berkata Sabah perlu ingat mengenai Perkara 112C dan 112D(ii) Perlembagaan yang menyatakan “…apa-apa kajian semula (geran khas)…hendaklah mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan persekutuan serta juga keperluan bagi negeri-negeri atau negeri yang berkenaan itu…”

“Saya alu-alukan keputusan Tuaran dan rakan lain. Sebagai orang Sabah, saya nasihatkan jika anda merancang membawa kes ini ke mahkamah, anda mesti pastikan bahawa anda akan menang. Tahun lalu, 12 Ahli Parlimen memfailkan tuntutan di Mahkamah Tinggi supaya Sabah dibayar geran bersamaan 40% hasil persekutuan dari negeri itu. headtopics.com

