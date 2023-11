Gaza terkini: Warga Jepun, Australia tinggalkan Gaza

Ketua Setiausaha Kabinet, Hirokazu Matsuno juga memberitahu sidang akhbar bahawa seorang warga Jepun yang tinggal di Gaza mahu kekal di sana bersama keluarganya. Sementara itu, kerajaan Australia berkata, seramai 20 rakyatnya meninggalkan Gaza melalui lintasan sempadan Rafah semalam.

Pegawai konsular dilaporkan menghubungi warga Australia sebelum pembukaan sempadan untuk memberitahu mereka berada dalam senarai individu yang dibenarkan masuk ke Mesir dan harus segera ke sana.Timbalan Menteri Luar Negeri Australia, Tim Watts memberitahu ABC News, kerajaan dimaklumkan seramai 65 warga Australia masih berada di Gaza.

