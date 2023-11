Gaza terkini: Mesir terima penduduk cedera di Gaza melalui lintasan Rafah

Menurut pegawai perubatan itu, sebuah hospital lapangan dengan keluasan 1,300 meter persegi akan dibina. Tambahnya, hospital lapangan itu akan menerima penduduk Palestin yang cedera di bandar Sheikh Zuweid, utara Sinai, kira-kira 15 kilometer (km) dari Rafah.

Sumber keselamatan di lintasan Rafah mengesahkan maklumat Mesir membenarkan penduduk Palestin yang cedera masuk ke negara itu untuk mendapatkan rawatan.Malah, keputusan untuk membuka lintasan itu dibuat selepas serangan Israel ke atas kem pelarian terbesar Gaza mengorbankan sekurang-kurangnya 50 orang.

Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan lebih 8,500 penduduk Palestin terbunuh termasuk lebih 3,500 kanak-kanak. – AFP

