Gaza terkini: Hampir 200 terbunuh, lebih 700 cedera pengeboman Israel di Jabalia

Menurut laporan terbaharu yang diterbitkan oleh Pejabat Media Kerajaan Gaza, jumlah itu termasuk 195 orang yang disahkan terbunuh dengan 120 masih hilang dan sekurang-kurangnya 777 lagi yang cedera. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Antonio Guterres menyifatkan serangan Israel pada Selasa dan Rabu di Jabalia sebagai mengerikan, manakala Pejabat Hak Asasi Manusia PBB berkata, serangan yang tidak seimbang itu boleh dianggap jenayah perang.

