Gaza makin nazak, sukar dipulihkan

GAZA: Keadaan di Gaza sudah semakin nazak seakan tiada harapan untuk pulih apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin (UNRWA) mengakui tidak lagi dapat menyalurkan bantuan kepada penduduk Palestin dalam skala besar berikutan bahan api, bekalan makanan serta keperluan lain yang diperoleh badan itu semakin terhad.

Israel enggan membenarkan bahan api memasuki Gaza kerana mendakwa kononnya bahan itu akan digunakan oleh Hamas untuk menyemarakkan perjuangan mereka di bumi Palestin.“Kami sudah berkali-kali memberi amaran jika minyak kehabisan malam ini atau esok, kami sebagai agensi PBB terbesar di Gaza tidak akan dapat bekerja lagi,” kata jurucakap UNRWA, Tamara Alrifai.

“Tanpa bahan api, bantuan tidak dapat disampaikan, hospital tidak akan mempunyai kuasa dan air minuman tidak boleh disuling atau dipam,” jelas badan itu.Doktor di beberapa hospital di Gaza berulang kali memberi amaran bahawa gelombang pesakit baharu yang cedera dalam pengeboman harian dan bayi yang bergantung kepada bekalan oksigen akan mati jika bahan api tidak dibawa masuk. headtopics.com

Namun sukarelawan dan anggota agensi tersebut kini terpaksa memutuskan aspek bantuan penting yang boleh dan tidak boleh berikan kepada orang awam demi kelangsungan bekalan yang diperolehi. Hanya lapan daripada 20 trak bantuan yang dijadualkan untuk menyeberang ke Gaza pada Selasa lalu berjaya sampai sementara tiada alasan diberikan mengapa 12 trak lain tidak berjaya melalui persimpangan Rafah.

“Antara mereka yang berisiko maut atau mengalami komplikasi perubatan termasuk 1,000 pesakit yang bergantung kepada mesin dialisis, 130 bayi pramatang selain pesakit lain yang mengharapkan bekalan elektrik stabil dan tidak terganggu untuk terus hidup,” kata badan itu dalam satu kenyataan.Dalam pada itu, Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres menolak sebarang kesilapan dalam kenyataannya mengenai keadaan Palestin yang menimbulkan kemarahan Israel. headtopics.com

