Gaza: Israel dakwa serang lebih 600 sasaran dalam tempoh 24 jam

GAZA CITY: Tentera Israel mendakwa pasukannya melancarkan serangan ke atas lebih 600 sasaran kumpulan pejuang Hamas di Gaza.Israel menganggap ia merupakan salah satu serangan paling sengit dalam pertempurannya ke atas Hamas.Kata jurucakap itu, jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding 450 sasaran yang diserang sebelum ini.

Sementara itu, tentera Israel mendakwa pasukannya membunuh puluhan pejuang dalam pertempuran semalaman di Gaza. Katanya, kesemua anggota pejuang itu dibunuh ketika mereka cuba menyerang pasukan tenteranya di bangunan dan terowong. – AFP

