Gajah liar musnahkan rumah Orang Asli di Pos Bihai

: Isu ancaman gajah liar yang melanda komuniti Orang Asli di Kampung Bujuk dan Kampung Hak di Pos Bihai di sini semakin meruncing apabila rumah sebahagian mereka dirosakkan haiwan itu.

Penduduk Kampung Bujuk, Asu Pandak, 65, berkata kediamannya dirosakkan gajah liar menyebabkan beliau sekeluarga terpaksa menumpang rumah saudara di Kampung Tendrik, Pos Bihai. “Sebelum ini gajah terbabit hanya merosakkan tanaman kami seperti pisang dan ubi kayu yang menjadi sumber utama makanan kami di sini,“ katanya kepada pemberita, di sini hari ini.

Beliau berkata insiden kehadiran gajah, sama ada seekor atau kadangkala sekawan, memusnahkan rumah dan tanaman bukanlah perkara baharu. “Adakalanya kami rasa putus asa dan tidak tahu ke mana ingin diadukan masalah kami ini kerana kita tahu kawasan tempat tinggal haiwan liar ini semakin berkurang. headtopics.com

