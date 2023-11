Gagal saman fitnah: `Apandi tulis nasib malangnya sendiri’

“Dalam kes ini, kenyataan yang dipertikaikan (kenyataan didakwa fitnah) telah dibuktikan benar dan wajar. Sekiranya reputasi plaintif (Mohamed Apandi) terjejas, beliau `terbunuh’ akibat perbuatannya sendiri. Beliau adalah penulis kisah malangnya sendiri,” kata Hakim Datuk Hadhariah Syed Ismail yang mengetuai panel tiga hakim Mahkamah Rayuan.Pada prosiding hari ini, Mohamed Apandi diwakili peguam, M. Rueben manakala Kit Siang diwakili peguam, Sangeet Kaur.

PERISTIWA Kata hakim itu, terdapat tiga peristiwa penting yang berlaku antara 2015 sehingga 2019 iaitu pemecatan bekas Peguam Negara, Tan Sri Abdul Gani Patail yang dikatakan pada ketika itu sedang merangka kertas pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak; pengumuman Mohamed Apandi bahawa wang yang masuk dalam akaun bekas Ahli Parlimen Pekan adalah derma Arab dan menghentikan siasatan terhadap skandal 1MDB.

“Apabila plaintif memutuskan secara tiba-tiba untuk menghentikan siasatan, bukankah (tindakan) itu hanya mengukuhkan pandangan awam bahawa beliau menyembunyikan skandal 1MDB?” kata hakim itu. “Keterangan bercanggah yang dikeluarkan oleh plaintif menunjukkan bahawa keengganannya untuk mendapatkan kerjasama pihak luar negara adalah kerana dalam fikirannya, tiada kesalahan yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri (Najib).

“Defendan (Kit Siang) telah berjaya membuktikan semua elemen justifikasi. Oleh itu, defendan meminta penjelasan daripada plaintif. Kami (panel hakim) bersetuju bahawa sebagai seorang ahli parlimen (ketika itu), defendan wajar mengemukakan pertanya berkaitan siasatan skandal itu.

