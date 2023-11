Fitnah Zakir Naik, Ramasamy diarah bayar RM1.42 juta

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi mengarahkan bekas timbalan ketua menteri Pulau Pinang P Ramasamy membayar ganti rugi RM1.42 juta kerana memfitnah penceramah kontroversi Zakir Naik pada 2017 hingga 2019. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz berkata Zakir yang juga penduduk tetap Malaysia, berjaya membuktikan kes dengan imbangan kebarangkalian.Related news

