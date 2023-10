Fitnah: Mohd. Na’im peroleh injunksi terhadap Papagomo

KUALA LUMPUR: Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Mohd Na’im Mokhtar berjaya mendapat perintah agar Papagomo memadamkan satu hantaran berbaur fitnah di Facebook blogger berkenaan dalam tempoh 24 jam.

Blogger terbabit dan ejennya juga dikenakan perintah injunksi agar tidak mengulangi sebarang kenyataan berbaur fitnah terhadap menteri itu dalam apa jua cara di mana-mana medium. Menurut peguam, Datuk Akberdin Abdul Kadir, perintah injunksi ex-parte (sebelah pihak) itu dikeluarkan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong selepas membenarkan permohonan tersebut pada prosiding yang dijalankan secara dalam talian hari ini.Tambah Akberdin, mahkamah turut menetapkan 7 November ini sebagai tarikh pendengaran injunksi inter-parte (kedua-dua pihak).

Pada 19 Oktober lalu, Mohd Na’im selaku plaintif memfailkan saman fitnah itu dengan menamakan Papagomo atau nama sebenarnya, Wan Muhammad Azri Wan Deris sebagai defendan tunggal. Blogger terbabit, pada 18 September lalu didakwa telah memuat naik satu video berdurasi enam minit 41 saat diambil daripada akaun “Tiktok “@nurhafizulbadrulhisham” ke Facebook miliknya, Sir Azri dengan kapsyen berbaur fitnah yang didakwa merujuk kepada Mohd. Na’im. headtopics.com

Video tersebut merupakan merupakan satu video reaksi (reaction) oleh individu bernama Nurhafizul Badrul Hisham terhadap satu ulasan yang berkenaan tindakan Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee Chuan How.

Kapsyen berbaur fitnah tersebut antara lain telah menggambarkan Mohd. Na’im mempunyai kes berkaitan tuduhan seksual adalah seorang penunggang agama yang tidak cakna dengan kestabilan masyarakat Melayu yang beragama Islam di negara ini. headtopics.com

Ia juga menggambarkan plaintif bahawa beliau selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) tidak membuat atau melakukan apa-apa tindakan positif bagi kesejahteraan agama Islam.

Mahkamah arah Papagomo padam hantaran fitnah terhadap Mohd Na’im di FacebookKUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini mengarahkan blogger Papagomo (gambar) atau lebih dikenali sebagai Wan Muhammad Azri Wan Deris untuk memadamkan s... Read more ⮕

Minister gets injunction against Papagomo in ‘sex scandal’ libel suitHigh Court grants religious affair minister interim order over allegedly defamatory claims made by Umno’s Wan Muhammad Azri Wan Deris on Facebook. Read more ⮕

Religious minister gets injunction against Papagomo in ‘sex scandal’ libel suitKuala Lumpur: The High Court has granted religious affairs minister Na’im Mokhtar a temporary injunction restraining controversial blogger Papagomo from making defamatory remarks pending the disposal of a libel suit between the duo. Read more ⮕

Polis panggil ‘Ratu Naga’ berkait fitnah terhadap isteri PMSyarul Ema Rena Abu Samah berkata beliau diminta hadir ke Bukit Aman pagi esok. Read more ⮕

Dr Mohd Puad Gesa Teruskan Minggu Solidariti Di Sekolah, Minta Untuk Tidak Tunduk Dengan DesakanAhli Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO, Datuk Dr Mohd Puad Zarkashi meminta KPM agar tidak tunduk dengan desakan membatalkan program tersebut bermula hari ini (30 Oktober) sehingga Jumaat depan (3… Read more ⮕

Mohd Na’im: Govt welcomes UN General Assembly resolution on ceasefire in GazaKUALA LUMPUR, Oct 28 — The government welcomes the resolution passed at the United Nations General Assembly (UNGA) yesterday with regard to an immediate ceasefire in the Gaza... Read more ⮕