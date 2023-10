Festival D’ Kukup erat hubungan rakyat, kerajaan

PONTIAN: Festival D’ Kukup yang julung kalinya dianjurkan Pejabat Khidmat Rakyat Dewan Undangan Negeri (DUN) Kukup bermula hari ini di Taman Rek­reasi Pantai Rambah merupakan sebahagian daripada usaha mengukuh dan mengeratkan lagi hubungan rakyat.

Selain itu katanya, orang ramai boleh mendapatkan maklumat dan penerangan daripada jabatan dan agensi kerajaan yang membuka kaunter per­khidmatan mereka pada hari berkenaan. “Kami berharap Festival D’ Kukup dapat memberikan mak­lumat yang tepat kepada pe­ngunjung daripada jabatan dan agensi kerajaan mengenai se­suatu masalah atau isu yang mereka hadapi.

Jefridin berkata, festival ter­sebut turut dipenuhi pelbagai aktiviti seperti senaman aerobik anjuran Kelab Sukan Kecergasan Pulai Sebatang (KSKPS) yang melibatkan penyertaan da­ripada pelbagai pihak terma­suk pelajar serta masyarakat setempat. headtopics.com

“Bagi kaki pancing, mereka boleh menyertai pertandingan memancing yang menawarkan hadiah keseluruhan RM157,000 dengan juara akan membawa pulang wang tunai RM20,000. Hadiah cabutan nombor bertuah ‘gold bar’ bernilai RM30,000 turut menanti pemancing yang menyertai pertandingan itu di Pantai Rambah pada Sabtu ini,” katanya.

Jefridin berkata, Festival D’ Kukup diserikan dengan per­sembahan kebudayaan seperti zapin, kompang dan silat, ta­rian singa dan tarian kaum India serta pertandingan Bintang D’ Kukup dan pertandingan Mobile Legends bagi golongan muda. headtopics.com

