Fasa ketiga pelepasan air terawat Fukushima bermula

Fasa ketiga ini akan dilanjutkan sehingga 20 Nov, meskipun mendapat tentangan dari China dan Rusia, lapor Agensi Anadolu memetik Kyodo News yang berpangkalan di Tokyo. Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) merancang untuk mengepam kira-kira 460 tan air terawat setiap hari melalui pembetung bawah laut, menurut laporan itu.Jepun mula menyalurkan air terawat daripada loji itu sejak Ogos lepas, mencetuskan reaksi negatif dari China dan parti pembangkang Korea Selatan termasuk Kepulauan Solomon.

Susulan insiden gempa bumi dan tsunami pada 2011, loji Fukushima terpaksa ditutup akibat bencana nuklear yang berlaku.Bernama

