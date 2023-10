‘False start’ jejaskan aksi terakhir Dekwan di APG

HANGZHOU, 27 Okt -- Atlet olahraga negara, Mohamad Ridzuan Mohamad Puzi tidak dapat menahan kesedihan apabila terlepas peluang mempertahankan pingat emas dalam acara 100 meter (m) lelaki T36 pada Sukan Para Asia 2022 Hangzhou, hari ini. fotoBERNAMA: Atlet olahraga negara Mohamad Ridzuan Mohamad Puzi terlepas peluang mempertahankan pingat emas acara 100 meter (m) lelaki T36 (kecacatan fizikal) pada Sukan Para Asia (APG) 2022 Hangzhou.

Pada aksi final berlangsung di Stadium Pusat Sukan Huanglong di sini hari ini, atlet berusia 36 tahun itu dibatalkan penyertaan berikutan kesalahan false start atau salah mula sekali gus menggugat peluang sekurang-kurangnya meraih kedudukan podium pada penampilan terakhirnya di temasya empat tahun sekali itu.

Terdahulu, juara Sukan Paralimpik Rio 2016 itu berada di laluan enam, diapit kiri dan kanan seteru utama dari China, Deng Peicheng dan Yang Yifei. Peicheng mengungguli saingan di tempat pertama dengan catatan 11.80 saat (s) diikuti Yifei di tempat kedua dengan 12.15s dan wakil Jepun Takeru Matsumoto yang merekodkan 12.38s mengakhiri saingan di tempat ketiga. headtopics.com

Keputusan dilakar atlet kelahiran Perlis yang turut dikenali sebagai Dekwan itu, sekali gus menyaksikan beliau pulang tanpa pingat selepas turut gagal mempertahankan emas acara lompat jauh T36 yang berlangsung pada Selasa lepas.

