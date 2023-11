Facebook dan Instagram kenakan caj langganan tanpa iklan

“Bagi mematuhi peraturan Eropah yang sedang berkembang, Meta memperkenalkan pilihan baharu servis diperibadikan secara percuma dengan iklan atau melanggan untuk menyekat iklan. “Pendekatan ini diambil bagi memastikan maklumat peribadi pelanggan selamat di bawah dasar sedia ada dan Peraturan Perlindungan Data Am EU,” kata jenama tersebut.

Pelan langganan bulanan tersebut berharga 9.99 euro (RM49.94) untuk pengguna web manakala pengguna iOS dan Android perlu membayar 12.99 euro (RM65.53) sebulan. Meta dalam satu kenyataan baru-baru ini berkata, pengenalan servis tersebut ditawarkan di Switzerland, dan lebih 30 negara Kesatuan Eropah (EU) dan European Economic Area (EEA).

Ramai pengguna mengecam idea itu, malah mengakui sanggup memadamkan akaun mereka daripada membayar untuk keistimewaan tanpa iklan. “Kami tertanya-tanya siapa yang sanggup membayar hanya untuk menggunakan platform media sosial, apatah lagi Facebook,” tulis seorang pengguna.-AGENSI

