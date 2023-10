Empat individu terlibat kes i-Serve, MYAirline direman

: Empat individu yang ditahan semalam bagi membantu siasatan kes syarikat pelaburan i-Serve dan dipercayai mempunyai kaitan dengan pengasas bersama syarikat penerbangan tambang rendah MYAirline, masing-masing direman satu hingga empat hari bermula hari ini.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata mereka terdiri daripada dua lelaki dan dua wanita tempatan, berusia lingkungan 30 hingga 62 tahun. “Salah seorang daripada wanita terbabit direman empat hari dan seorang lagi tiga hari, manakala salah seorang daripada lelaki terbabit direman tiga hari dan seorang lagi hanya sehari,” katanya ketika dihubungi Bernama hari ini.

Ramli berkata seorang lagi suspek lelaki yang merupakan seorang ahli perniagaan berumur 40-an yang direman sejak Isnin lepas, disambung reman selama empat hari lagi hingga Isnin depan. Beliau berkata kesemua suspek berkhidmat di syarkat i-Serve, dengan memegang jawatan pembantu kewangan, pengurus penyelidikan dan pembangunan (R&D), peguam dan pemegang saham. headtopics.com

Pada 17 Okt lepas, polis menahan seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan bergelar ‘Datuk’ serta isteri dan anak lelakinya, bagi membantu siasatan kes mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.

Susulan itu, polis menahan seorang lagi ahli perniagaan berhubung aktiviti pengubahan wang haram membabitkan syarikat penerbangan berkenaan, namun keempat-empat individu itu telah dibebaskan dengan jaminan polis. - headtopics.com

