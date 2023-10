Elon Musk beri bantuan internet kepada Gaza

BAITULMUQADDIS: Hartawan Elon Musk memaklumkan perkhidmatan peranti satelit miliknya, Starlink akan menyokong akses internet untuk agensi bantuan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa selepas rangkaian telekomunikasi di Gaza lumpuh sebelum disambung semula.

Musk pemilik syarikat SpaceX mengumumkan ‘bantuan’ tersebut sebagai maklum balas kepada kenyataan Ahli Kongres Amerika Syarikat (AS), Alexandria Ocasio-Cortez yang menyifatkan serangan ganas Israel yang menyebabkan seluruh komunikasi ‘blackout’ sebagai tindakan tidak boleh diterima.

“Starlink akan memberi sokongan kepada sambungan komunikasi kepada agensi bantuan yang diiktiraf pihak antarabangsa di Gaza,” katanya menerusi platform X miliknya. Semalam, tentera Israel meluaskan serangan udara dan darat mengakibatkan perkhidmatan telefon dan internet di Semenanjung Gaza lumpuh. headtopics.com

Difahamkan, Starlink adalah rangkaian satelit yang ditempatkan di orbit rendah bumi dan berupaya menyediakan akses internet kepada lokasi terpencil atau kawasan yang mempunyai infrastruktur komunikasi normal, namun tidak dapat berfungsi seperti biasa.

Perkhidmatan internet satelit itu pernah digunakan di Ukraine selepas kempen pencerobohan dilancarkan Russia terhadap negara jirannya pada Februari tahun lalu. Rangkaian itu membantu tentera dengan kebolehan teknologi canggih untuk beroperasi di kawasan yang berdepan isu komunikasi terputus, sekali gus menjadi alat ‘medan pertempuran utama’ untuk Kiev. headtopics.com

Pada September lalu, pemilik Tesla itu memberitahu beliau pernah menghalang rancangan Ukraine untuk menghapuskan armada Tentera Laut Russia di Laut Hitam pada tahun lalu dengan menyekat akses Kiev kepada Starlink.

“Pada masa itu, mereka mengemukakan ‘permintaan kecemasan’ untuk mengaktifkan Starlink dengan niat untuk menenggelamkan armada musuh,” ujarnya.

Starlink will support internet access for aid organisations in Gaza, says MuskThe network was previously deployed in Ukraine shortly after Russia’s invasion in February 2022. Read more ⮕

US Republican presidential candidate Ramaswamy confirms Musk attended fundraiserVivek Ramaswamy says he and Elon Musk are both free speech absolutists. Read more ⮕

Starlink benefitting 500 Kg Langsat, Sabah residents, says FahmiOne of the 12 boys rescued from a flooded cave in Chiang Rai in 2018 committed suicide while at school in the UK, BBC News said citing a coroner report. Read more ⮕

Fahmi: Starlink provides benefits to 500 residents in Kampung Langsat in RanauRANAU, Oct 29 — The installation of a Starlink satellite device in Kampung Langsat here is able to benefit 500 residents who now have access to high-speed internet connectivity... Read more ⮕

Starlink provides benefits to 500 residents in Kampung LangsatRANAU: The installation of a Starlink satellite device in Kampung Langsat here is able to benefit 500 residents who now have access to high-speed inte... Read more ⮕

Nine locations for second phase of Sabah Starlink in January 2024, says Comms MinisterPETALING JAYA: Three people were injured when a section of the ceiling at the Megah Rise Mall here collapsed during the heavy downpour on Saturday (Oct 28) afternoon. Read more ⮕