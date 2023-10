ECER tarik komitmen pelaburan RM10 bilion

Peluang pelaburan di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) berpotensi mewujudkan lebih 4,500 pekerjaan baharu dan lebih 600 peluang perniagaan tambahan. (Gambar Freepik)

Setakat ini, RM2.6 bilion direalisasikan dan pelaburan ini merentasi pelbagai sektor termasuk pembuatan, pelancongan, perkhidmatan, pertanian serta minyak, gas dan petrokimia (OGP). “Peluang yang diwujudkan oleh pelaburan swasta akan menjana pekerjaan dan peluang keusahawanan yang seiring dengan semangat Malaysia Madani yang berusaha untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat,” katanya dalam kenyataan.

Sementara itu, di bawah rangka kerja ekonomi Madani, komitmen dan usaha ECERDC untuk meletakkan ECER sebagai destinasi pelaburan pilihan melibatkan pelaksanaan infrastruktur strategik dan program pembangunan bakat (pekerja berkemahiran) dipacu industri. headtopics.com

Kejayaan ECERDC dalam menarik pelaburan swasta telah disumbangkan oleh projek infrastruktur strategik yang dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan ketersambungan dan rangkaian pengangkutan sekali gus meningkatkan daya saing rantau ini sebagai destinasi pelaburan.

“Sejak penubuhan ECERDC, pelaburan swasta mengurangkan penghijrahan keluar dan menyumbang kepada peningkatan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) ECER, memberikan rangsangan sosioekonomi kepada wilayah yang ketinggalan di belakang,” kata Baidzawi. headtopics.com

