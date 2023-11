Dua penjawat awam kemuka tuntutan palsu ditahan SPRM

“Suspek lelaki yang juga pemilik sebuah syarikat dipercayai bersubahat bersama suspek wanita mengemukakan tiga tuntutan palsu kepada pihak sekolah tersebut,” katanya. Sementara itu, Pengarah SPRM Kelantan, Rosli Husain ketika dihubungi mengesahkan tangkapan berkenaan.

