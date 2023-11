Dua penjawat awam kemuka tuntutan palsu ditahan SPRM

Mendedahkan perkara itu kepada Utusan Malaysia Sumber berkata, suspek pertama yang merupakan seorang lelaki ditahan pada pukul 9 pagi tadi selepas diminta hadir untuk memberi keterangan di pejabat SPRM Kelantan.“Kedua-dua suspek berusia dalam lingkungan 50-an itu dipercayai membuat tuntutan palsu pada 2019 sedangkan tiada pembekalan dibuat.

“Suspek lelaki yang juga pemilik sebuah syarikat dipercayai bersubahat bersama suspek wanita mengemukakan tiga tuntutan palsu kepada pihak sekolah tersebut,” katanya. Sementara itu, Pengarah SPRM Kelantan, Rosli Husain ketika dihubungi mengesahkan tangkapan berkenaan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Bersatu dibenarkan cabar SPRM sita akaun bankBersatu peroleh kebenaran mencabar tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyita dua akaun parti ber­kenaan, April lalu.

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Didakwa kemuka butiran palsu tuntut Penjana, pemilik syarikat mengaku tak salahNur Kesuma Kartini Mohamad Zahir, 41, didakwa melakukan kesalahan tersebut pada Jun 2021 bawah Akta SPRM.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Kerjasama dua hala bantu kurang kesesakan Tambak Johor, kata AnwarAnwar Ibrahim dan Lee Hsien Loong turut menyambut baik kemajuan dicapai dalam projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru-Singapura.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Belalai air ‘bangunan dua tingkat’ landa Kampung PidaJERLUN: Seorang pekerja kontrak mengakui berdepan situasi menakutkan selepas buat pertama kali melihat belalai air setinggi bangunan dua tingkat dalam kejadian ribut di Kampung Pida 2, Kodiang di sini kelmarin.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Dua lelaki terlibat kegiatan wang haram ditahanDua lelaki terlibat kegiatan wang haram ditahan

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Dua minggu ditunda, Teater Dang Anum bakal dipentaskanDua minggu ditunda, Teater Dang Anum bakal dipentaskan

Source: UMonline | Read more ⮕