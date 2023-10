Dr. Zulkifli bida jam Rolex Raja Arab Saudi RM40,000

Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri membida jam Rolex pemberian Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdulaziz Al Saud sebanyak RM40,000, hari ini.Menariknya, menerusi kemas kini beliau di ruangan komen, bidaan berkenaan telah mencecah sebanyak RM95,000 setakat tengah hari ini.

Terdahulu beliau berkata, awalnya beliau tidak mengetahui isi hadiah pemberian Raja Salman pada Februari 2017 itu, sehinggalah ia dibuka pada tahun 2021.

Zulkifli lelong jam tangan Rolex, derma kepada PalestinZulkifli lelong jam tangan Rolex, derma kepada Palestin Read more ⮕

Raja Muda Perlis berkenan santuni warga POLYCCRaja Muda Perlis berkenan santuni warga POLYCC Read more ⮕

Raja Muda Perlis attends POLYCC programme in PutrajayaPUTRAJAYA: The Raja Muda of Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail today attended the “Ramah Mesra” programme with the Polytechnic and Communi... Read more ⮕

Arabian Gambling Oasis: Your Guide to Online Casinos for Arab PlayersToday, we want to talk about the guide to online casinos for Arab players. Without further ado, let us talk about this subject in detail. Read more ⮕

UAE requests emergency UN Security Council meeting on Gaza StripANKARA: The United Arab Emirates (UAE) on Saturday requested a United Nations Security Council (UNSC)emergency meeting to discuss the situation in the... Read more ⮕

Protesters rally in Beirut in solidarity with Gaza PalestiniansBEIRUT, Oct 29 — Several thousand people took part in a rally in central Beirut today in support of Palestinians in Gaza, with organisers urging Arab countries to end efforts to... Read more ⮕