Dr Zakir Naik Menang Saman Fitnah, Ramasamy Diarah Bayar RM1.52 Juta

Semasa prosiding, peguam Datuk Akberdin Abdul Kader yang mewakili pendakwah berkenaan memberitahu mahkamah bahawa anak guamnya tidak dapat hadir kerana berada di Nigeria untuk majlis ceramah hingga 5 November ini.

Susulan itu, Akhberdin menyatakan Dr Zakir menghadiri prosiding hari ini secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom.Dr Zakir failkan dua saman terhadap Ramasamy kerana memfitnahnya Terdahulu, pada bulan Oktober dan Disember 2019, Dr Zakir memfailkan dua saman berasingan kerana mendakwa Ramasamy mengeluarkan lima kenyataan memfitnahnya.

Dalam tuntutan saman yang difailkan itu, beliau mendakwa Ramasamy pernah memfitnahnya pada 10 April 2016 dengan memanggilnya ‘Syaitan’ menerusi laman Facebook. Ramasamy dakwa Malaysia lindungi pelarian dari India Selain itu pada 1 Oktober 2017, Ramasamy memfitnah tokoh pendakwah itu dalam satu kenyataan disiarkan media dengan mendakwa Malaysia melindungi pelarian dari India.

Dr Zakir juga mendakwa pada 11 Ogos 2019, Ramasamy memanipulasi ucapan dibuatnya pada satu majlis anjuran kerajaan Kelantan yang diterbitkan portal berita pada hari sama. Pada 20 Ogos 2019, bekas Ahli Dewan Undangan Negeru (ADUN) Perai itu sekali lagi dikatakan memfitnah Dr Zakir dalam satu kenyataan yang dikatakan mengandungi unsur kebencian.

Saman kedua Dr Zakir pula dibuat selepas pendakwah itu mendakwa Ramasamy memfitnahnya dengan mengulas berhubung kumpulan Harimau Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) yang disiarkan media pada 8 November 2019. Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm: Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.

