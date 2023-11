Dr. Shahrin dilantik Naib Canselor UiTM, Dr. Noor Azuan Naib Canselor Universiti Malaya

Menterinya, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, kedua-dua individu itu mempunyai pengalaman dan kredibiliti yang diharap dapat memberikan perkhidmatan cemerlang dalam memacu universiti masing-masing ke tahap lebih unggul.

“Dr. Shahrin berpengalaman luas dalam bidang akademik dan penyelidikan serta pengantarabangsaan pendidikan tinggi, pernah memegang jawatan-jawatan penting sebelum ini. “Antaranya Naib Canselor UTeM (2014-2019) dan Ahli Lembaga Pengarah di Governing Board of Islamic University of Technology (IUT), Bangladesh,” katanya dalam hantaran laman sosial.

Mohamed Khaled berkata, Dr. Noor Azuan yang juga seorang pakar biomekanik merupakan bekas Naib Canselor Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Beliau juga adalah penerima Anugerah Akademik Negara (AAN) kali ke-14 (Kategori Inovasi dan Pengkomersialan Produk).

“Sewaktu berkhidmat sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan UM, beliau telah menjulang fakulti tersebut menjadi antara sepuluh terbaik di dunia,” katanya. – UTUSAN

