Dr Mohd Puad Gesa Teruskan Minggu Solidariti Di Sekolah, Minta Untuk Tidak Tunduk Dengan Desakan

Baru-baru ini, kecoh di media sosial apabila segelintir pihak dan NGO menggesa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk membatalkan program Minggu Solidariti Palestin di sekolah.

KPM Jangan Tunduk Dengan Desakan Batalkan Minggu Solidariti Palestin Pun begitu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO Datuk Dr Mohd Puad Zarkashi meminta agar KPM tidak tunduk dengan desakan untuk membatalkan program tersebut yang bermula hari ini (30 Oktober) sehingga Jumaat depan (3 November).

“Kerana nila setitik ada pihak dan individu ambil kesempatan desak KPM batalkan minggu ‘Solidariti Palestin’ yang bermula hari ini. KPM tidak wajar tunduk kepada desakan itu. “Di saat seluruh negara dan dunia mengecam kekejaman Israel maka tidak ada sebab semua peringkat rakyat Malaysia bersolidariti dengan rakyat Palestin yang juga ternafi hak pendidikan berkualiti,” katanya. headtopics.com

Naib Presidennya Zairudin Hashim berkata, penganjuran Minggu Solidariti Palestin itu penting untuk memastikan nilai kemanusiaan sejagat, perpaduan, keharmonian dan keramah insaniah. Jelasnya lagi, KPM turut menegaskan program berkenaan adalah sebahagian daripada pendidikan kewarganegaraan global yang dimasukkan dalam kurikulum kebangsaan melalui Elemen Merentas Kurikulum (EMK).

“Krisis kemanusiaan di Palestin memerlukan seluruh lapisan masyarakat bersama menyuarakan sokongan kepada kerajaan di atas ketegasan untuk menolak keganasan yang mengorbankan ribuan nyawa orang awam Palestin, termasuk kanak-kanak,” katanya dipetik Berita Harian. headtopics.com

Perkara itu menyebabkan beberapa pihak termasuk Kumpulan Ibu Bapa Bertindak untuk Pendidikan (PAGE) menggesa KPM mengkaji semula kesusian program terbabit di sekolah.

