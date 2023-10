Dilihat Pakai Mafla Palestin Ketika Bersiaran, Pembaca Berita RTM Dipuji Netizen

Sokongan yang jelas dari rakyat Malaysia terhadap perjuangan Palestin cukup mengagumkan apabila orang ramai turut serta dalam perhimpunan aman secara fizikal dan maya.

Siapa sangka platform permainan Roblox juga boleh menjadi tempat himpunan secara maya melibatkan pengguna lain menerusi server yang diberi nama ‘Dataran Tanjung Mas’. Artikel Berkaitan: Generasi Muda Buat Protes Digital, Sokong Palestin Di Roblox. Siap Ada Sepanduk & Laungan Takbir!

Menerusi ciapan yang dimuat naik di laman X (Twitter @Alisaayusra), kesemua pembaca berita RTM dilihat menggantungkan mafla bermotifkan Palestin di bahagian leher mereka. Bukan itu sahaja, setiap laporan mereka juga diakhiri dengan slogan politik Palestin iaitu ‘Dari Sungai Hingga Hingga Ke Segara, Palestin Pasti Merdeka’. headtopics.com

— Alisa Yusra (@Alisaayusra) October 25, 2023 Netizen Puji Sokongan Terhadap Palestin Yang Ditunjukkan Oleh RTM Semangat untuk menyokong perjuangan Palestin yang dipamerkan oleh RTM semasa menyampaikan laporan berita itu sudah pastinya mendapat reaksi positif dari netizen di media sosial.

Maksud Sebenar Slogan ‘From The River To The Sea, Palestine Will Be Free’ Sebelum ini, seorang pendakwah dikenali sebagai Ustaz Izmir Fareez berkongsi erti sebenar di sebalik slogan itu ketika ditemu bual bersama penyampai radio Sinar FM. headtopics.com

Kalau anda perasan, slogan itu menyebut perkataan sungai dan laut. Ia sebenarnya merujuk kepada Sungai Jordan sehingga ke Laut Mediterranean.

