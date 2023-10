Dewan kecoh Shahidan tuduh Ahli Parlimen PH sokong Israel

Di Dewan Rakyat hari ini, Shahidan Kassim (PN-Arau) menuduh Jimmy Puah (PH-Tebrau) menyokong Israel, merujuk pada pendiriannya yang ‘tular’.

KUALA LUMPUR: Dewan Rakyat hari ini kecoh selepas Shahidan Kassim (PN-Arau) menuduh Jimmy Puah (PH-Tebrau) menyokong Israel.“Hari ini, setiap 10 minit seorang kanak-kanak Palestin dibunuh dan rakyat Palestin sekarang ini mati lebih 8,000 orang,” katanya di Dewan Rakyat.

“Saya minta Parlimen buat pendirian tentang perkara ini. Contoh Tebrau (Puah) membuat pandangan beliau menyokong Israel. Apakah seorang sahaja menyokong Israel?” Shahidan mendakwa pendirian Jimmy menyokong Israel telah “tular”, namun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pendirian yang dikatakan tular itu. headtopics.com

Timbalan Speaker Alice Lau kemudian bertanya sama ada Shahidan mempunyai bukti Puah menyokong Israel. Keadaan menjadi kecoh apabila beberapa Ahli Parlimen kerajaan meminta Shahidan menarik balik dakwaannya itu jika tiada bukti.BERITA LANJUT MENYUSUL

