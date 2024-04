Dettol Introduces 'Selangkah Lebih, Selangkah Kasihnya' Campaign to Promote Family Bonding During Ramadan

Ketika umat Islam bersungguh-sungguh menunaikan kewajipan mereka pada bulan Ramadan yang suci ini, hubungan yang mendalam antara kebersihan, kerohanian, dan ikatan kasih sayang dalam keluarga semasa berpuasa amat penting.

“Selangkah Lebih, Selangkah Kasihnya” Inti kepada kempen ini ialah komitmen Dettol untuk memperkasakan individu. Dettol Sumbang Produk Bernilai Sehingga RM100,000 Untuk merealisasikan komitmen ini, Dettol menyumbangkan produk bernilai sehingga RM100,000 yang menjurus kepada kebersihan keseluruhan, menyumbang kepada penyelenggaraan persekitaran bersih.

