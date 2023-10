Dengar kau pergi bertabiligh tapi jagalah mulut tu – Nabil Ahmad dikecam lagi gara-gara ‘face shaming’

SHAH ALAM: Pengacara, Nabil Ahmad bagai tidak menghiraukan kritikan apabila sekali lagi menggunakan fizikal sebagai bahan gurauan di atas pentas.

Nabil, ketika konsert All Star Gegar Vaganza (GV10) minggu ke-6 pada Ahad kembali bergurau kasar dengan mempersendakan wajah rakan pengacara, Jihan Muse. Pengacara tersebut seolah-olah merendah-rendahkan Jihan menerusi gurauan yang menyentuh soal rupa paras hos berkenaan.

“Pernah tak ada lelaki yang luahkan dia crush pada kau? Mestilah tidak sebab muka kau macam mana pula,” katanya. Tindakan Nabil mengundang kecaman netizen yang menyifatkannya tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. headtopics.com

“Kalau pun Jihan cakap die ok sahaja dengan gurauan Nabil tapi tak elok untuk tontonan umum. Takut-takut jadi ikutan budak-budak bergurau membahan fizikal orang lain,” komen netizen. “Secara jujur tak beretika, cubalah orang lain kutuk kau Nabil. Bukan nak bela sesiapa, tapi beretika. Dengar kau pergi bertabiligh tapi jagalah mulut tu,” tulis seorang lagi netizen.

