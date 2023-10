Dedah PAS bergolak demi perbetul PN Perlis, kata pemimpin negeri

Abu Bakar Hamzah berkata, PN dapat mentadbir Perlis ‘bermusim-musim’ jika rakan komponen dapat bekerjasama dengan baik. (Gambar Facebook)

Ketua Bersatu negeri itu berkata, jika dua parti dapat bekerjasama dengan baik tanpa timbul sebarang isu, sudah pasti mereka dapat mentadbir Perlis “bermusim-musim”. Sebelum ini, Abu Bakar Hamzah mendakwa berlaku pergolakan dalaman PAS Perlis membabitkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran Perlis sehingga menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan rakan komponen PN.

Susulan itu, Timbalan Ketua Bersatu Perlis, Izizam Ibrahim mengingatkan Adun tidak menjadi batu api bagi menghangatkan lagi dakwaan berhubung pergolakan dalaman itu. Beliau turut menyifatkan kenyataan Abu Bakar sebagai pandangan peribadi yang tidak mewakili parti. headtopics.com

“Mungkin dia ahli mesyuarat kerajaan negeri, dia exco, saya bukan exco. Tapi sebagai ketua parti, saya kena jaga imej Bersatu.

Read more:

fmtoday »

PN tak selesa lihat PAS Perlis ‘bergolak’, kata timbalan pengerusiKetua Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah mendakwa ‘pergolakan’ itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran negeri. Read more ⮕

PN tak selesa lihat PAS Perlis ‘bergolak’, kata timbalan pengerusiFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Pergolakan PAS Perlis selesai dalam seminggu, kata mursyidul amHashim Jasin berkata pergolakan didakwa berlaku dalam PAS Perlis masih terkawal. Read more ⮕

Perlis PAS’s internal rift will be resolved within a week, says spiritual leaderHashim Jasin says that things are still under control. Read more ⮕

Pergolakan PAS Perlis selesai dalam seminggu, kata mursyidul amFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Jangan sembunyi, Pas Perlis memang bergolakJangan sembunyi, Pas Perlis memang bergolak Read more ⮕