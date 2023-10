Data berusia 132 tahun boleh diakses melalui StatsDigital

SHAH ALAM: Maklumat berkaitan data dan perangkaan yang tersimpan sejak 132 tahun lalu oleh Jabatan Perangkaan (DOSM) kini boleh diakses menerusi platform berpusanya iaitu StatsDigital.

Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr. Mohd. Uzir Mahidin berkata, sehingga hari ini sebanyak 3,181 penerbitan data dan statistik disimpan sejak 1891 boleh diakses melalui platform tersebut. “Inisiatif pendigitalan penerbitan ini dicetuskan apabila terdapat penerbitan terdahulu yang hanya mempunyai dokumen secara fizikal kerana ia dikhuatiri akan hilang dan sukar untuk diakses oleh pengguna luar malahan warga DOSM sendiri.

“Antara penerbitan yang paling popular dalam kalangan pengunjung StatsDigital adalah Indeks Harga Pengguna Malaysia, Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia, Perangkaan Getah Bulanan Malaysia, dan penerbitan bersejarah seperti Laporan Perumahan Negeri Sabah, 1980 dan Perangkaan Penting Malaysia Barat 1966 dan lain-lain penerbitan,” katanya selepas melancarkan kiosk StatsDigital, hari ini. headtopics.com

Beliau menambah, menerusi perkongsian data dalam StatsDigital, DOSM maju selangkah lagi dengan membekalkan data siri masa seperti statistik penduduk dari tahun 1970 hingga 2020, Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) 1947 – 2022, tenaga buruh 1982 – 2022 dan banyak lagi data yang boleh dimanfaatkan sebagai input kajian.

Jelasnya lagi, platform itu yang dilancar pada 2018 tersebut mentransformasikan penerbitan dan laporan berbentuk fizikal kepada bentuk digital dan dipadukan bersama dataset yang boleh dicapai oleh semua peringkat pengguna melalui portal StatsDigital yang boleh diakses di pautan https://statsdigital.stats.gov.my/. – UTUSAN headtopics.com

