Dalam menggapai langit, jangan lupa akar di bumi

Bayi yatim piatu keluarga maut dalam serangan IsraelHamza satu-satunya mangsa terselamat daripada tragedi berdarah itu, dia bukan sahaja kehilangan ibu bapa sahaja tetapi ahli keluarga­nya. Read more ⮕

Malaysia sekat penguasaan Jepun dalam tenis beregu lelakiPasangan negara Mohd. Yusshazwan Yusoff-Abu Samah Borhan melakar kejutan terbesar dalam Sukan Para Asia Hangzhou 2022 Read more ⮕

Warga emas ditemukan mati dalam keadaan berlumuran darahGUA MUSANG: Seorang lelaki warga emas ditemukan mati dalam keadaan berlumuran darah di atas motosikal di sebuah bengkel di Kawasan Perindustrian di sini, semalam. Read more ⮕

Polis dalam usaha peroleh aset 1MDB bernilai jutaan ringgitPengarah JSJK Bukit Aman Ramli Yoosuf berkata, aset tersebut akan cuba diperoleh daripada seorang individu yang identitinya tidak dapat didedahkan. Read more ⮕

Tiga maut, seorang parah dalam kemalangan dua keretaTiga maut manakala seorang parah dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran Serendah Golf Resort, Jalan Kuala Kubu Bharu Read more ⮕

Bekas pengawal keselamatan mati dalam kereta depan masjidAnak sulungnya, Nor Faizah, 28, berkata, bapanya dipercayai keluar dari rumah di Taman Ria yang didiami bersama ibu tirinya pada Selasa lalu Read more ⮕