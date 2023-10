Calon GPS: Hari pengundian PRK Jepak ibarat duduki ‘peperiksaan’

: Pengalaman menjadi seorang penjawat awam sebelum ini menjadi analogi calon Gabungan Parti Sarawak (GPS) Iskandar Turkee untuk menggambarkan situasi menghadapi Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) Jepak, yang kini sudah memasuki fasa minggu kedua kempen.

“Tok (Ini) exam (peperiksaan) besar untuk sayalah. Pegawai penilai saya dianggarkan 22,000 lebih orang,“ katanya merujuk kepada jumlah pengundi berdaftar di DUN Jepak seramai 22,804 orang. GPS yang diwakili Iskandar merupakan gabungan empat parti utama di Sarawak iaitu Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB), Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP), Parti Rakyat Sarawak (PRS) dan Parti Demokratik Progresif (PDP).

“Saya akui memang saya agak kaku sedikit... dalam (menghadapi) banyak dos and don’ts sebagai calon, tidak seperti mana sewaktu menjadi pengarah AADK dulu (dalam berhadapan dengan media),“ katanya ketika ditemui selepas giat berkempen di beberapa penempatan. headtopics.com

Katanya media memainkan peranan penting dalam melaporkan perkembangan dan suasana PRK di Jepak dan laporan-laporan media telah membantu beliau dalam mencarta perancangannya sepanjang kempen.

PH tanding PRK Kemaman jika UMNO tidak minatPH Terengganu bersedia untuk bertanding pada Pilihan Raya Kecil (PRK) Parlimen Kemaman sekiranya UMNO tidak berminat Read more ⮕

PRK Kemaman: Che Alias dicalon semula, MB berteka-tekiPas Kemaman yakin penyandang kerusi Parlimen Kemaman, Che Alias Hamid akan dikekalkan sebagai calon Pilihan Raya Kecil (PRK) Parlimen Read more ⮕

GPS pledges affordable housing, village expansion for Jepak pollsPBB deputy president Awang Tengah Ali Hasan also promises to help build longhouses in GPS’s manifesto for by-election. Read more ⮕

Jepak by-elecion: GPS offers 14 pledges in manifestoScam park syndicates are luring many unaware Malaysians with high-paying jobs around the world. Read more ⮕

Sarawak deputy premier: GPS’ manifesto comprehensive, inclusiveBINTULU, Oct 30 — Gabungan Parti Sarawak’s (GPS) manifesto for the Jepak by-election reflects the state coalition’s commitment to developing the state without leaving out any... Read more ⮕

Petra Jaya tonggak GPS sukar digugatPetra Jaya tonggak GPS sukar digugat Read more ⮕