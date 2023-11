Cadangan bayar balik PTPTN berasas pendapatan ada isu pelaksanaan, kata bekas timbalan menteri

PETALING JAYA: Seorang bekas timbalan menteri berkata bantahan sebelum ini terhadap cadangan bayaran balik pinjaman berasaskan pendapatan untuk Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bukanlah berkenaan dengan konsep itu sendiri, tetapi lebih kepada pelaksanaannya.

Ong Kian Ming, yang juga bekas timbalan menteri perdagangan antarabangsa dan industri berkata kebimbangan yang dibangkitkan pada akhir 2018 adalah berkenaan kesan skim itu kepada peminjam. “Cadangan itu mengurangkan jumlah bayaran pinjaman bagi mereka yang berpendapatan di bawah RM2,000 sebulan tetapi menyaksikan peningkatan bayaran bulanan bagi mereka yang berpendapatan lebih tinggi,” katanya dalam kenyataan.

“Ini menyebabkan berlakunya lonjakan tinggi dalam bayaran bulanan bagi mereka yang berpendapatan melebihi RM4,000 sebulan, sebagai contoh.”Beliau mengulas kritikan baru-baru ini oleh Ahli Parlimen Tasek Gelugor Wan Saiful Wan Jan terhadap cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengutip bayaran pinjaman pelajar melalui potongan gaji bulanan secara automatik.

Wan Saiful berkata beliau membuat cadangan serupa ketika menjadi pengerusi PTPTN pada tahun 2018, tetapi cadangan itu dibantah oleh Anwar dan Ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasrullah Nasir. Inisiatif itu kemudiannya ditangguhkan.Ong juga mencadangkan bayaran pinjaman berasaskan pendapatan boleh diperkenalkan secara beransur-ansur dengan mempertimbangkan pelbagai kategori pendapatan dan hanya diterima pakai kepada penerima baru PTPTN.

