Brother Motor hulur sumbangan untuk Palestin

PONTIAN: Ribuan ahli Brother Motor turut bersolidariti dengan menghulurkan sumbangan kepada rakyat Palestin, khususnya di Gaza yang kini diserang rejim Zionis.

Dalam ucapan ringkasnya, Penolong Pengurus MyCare Johor, Saadon Sulaiman berkata, rakyat di seluruh dunia tidak boleh membiarkan Israel terus bermaharajalela membunuh rakyat Palestin setiap hari dengan mengebom rumah, hospital dan membunuh orang awam termasuk kanak-kanak tanpa belas kasihan.

“Semoga sumbangan yang dihulurkan oleh Brother Motor dapat meringankan beban yang ditanggung oleh rakan-rakan kita sesama umat Islam yang sedang menderita ketika ini,” katanya. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kukup, Datuk Jefridin Atan berkata, semua umat Islam wajar mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tidak bertamaddun yang dilakukan rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. headtopics.com

“Saya terharu dengan sokongan yang diberikan oleh Brother Motor yang hadir sebagai tanda kebersamaan kita sebagai umat Islam dengan nasib menimpa umat Islam di Palestin ketika ini,” katanya.

