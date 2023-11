Briged bomba ‘duta kecil’ JBPM dalam komuniti

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM), Datuk Ahmad Izram Osman berkata, ini kerana mereka boleh memainkan peranan dan tanggungjawab dengan berkesan dalam memberikan kesedaran serta perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan kepada setiap lapisan masyarakat.

Justeru, beliau berharap pelajar yang menganggotai briged bomba itu dapat mengaplikasikan sebaik mungkin apa yang telah dipelajari dalam merealisasikan objektif utama penubuhan pasukan berkenaan khususnya dalam menabur bakti dan budi kepada agama, bangsa dan tanah air.

“Amalan disiplin yang baik, kepimpinan yang berhemah, kepelbagaian pengetahuan serta kemahiran yang telah diterapkan sepanjang tempoh latihan adalah kunci utama dalam merealisasikan sebuah masyarakat yang progresif serta berprestasi tinggi.

“Oleh itu, nilai-nilai murni yang dipelajari sepanjang tempoh latihan ini perlu sentiasa diamalkan agar ia selari dengan hasrat kedua-dua pihak iaitu JBPM dan JPPKK (Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti) ke arah melahirkan siswa dan siswi yang berketerampilan tinggi, berdaya tahan serta berdisiplin tinggi,” katanya.

Beliau berucap merasmikan Majlis Tamat Latihan serta Pentauliahan Briged Bomba Politeknik Malaysia 2023 di Politeknik Seberang Perai (PSP), di sini hari ini.Pada majlis itu, seramai 214 pelajar dari enam buah politeknik berjaya menamatkan latihan dan ditauliahkan sebagai Ahli Briged Bomba.

Daripada jumlah itu, 47 pelajar tersebut adalah dari PSP; Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis (42); Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kedah (35); Politeknik Nilai, Negeri Sembilan (20); Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Selangor (39) serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Pahang (32).

