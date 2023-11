Bot habis minyak, pasangan warga emas hanyut ke perairan Filipina

Beliau menambah, bagaimanapun pencarian pasangan warga emas itu ditamatkan setelah mereka berdua dapat dihubungi dan dilaporkan berada dalam keadaan selamat di Pulau Mapun, Filipina Selasa lepas. Mengulas lanjut bagaimana kedua-dua mereka hanyut hingga ke perairan Filipina, mangsa memaklumkan, mereka menuju ke Batu Putih dengan menjadikan Pulau Tikus sebagai panduan perjalanan namun telah tersesat sehingga bot kehabisan minyak berhampiran Pulau Lankayan.Mereka kemudiannya mendapatkan bantuan petugas yang berada di Pulau Lankayan untuk mengisi minyak.

Bagaimanapun, setelah beberapa ketika mengikuti kapal berkenaan, Md Asibih telah memintas kapal terbabit dengan alasan ia bergerak terlalu perlahan dan khuatir berlakunya ribut. Berikutan kejadian itu Zon Maritim Sandakan mengingatkan kepada komuniti maritim agar patuhi langkah-langkah keselamatan sepanjang berada di laut bagi mengelak daripada berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini.

