Bos Emraz hilang kereta, RM5,000 habis disamun jemaah terkandas

PUTRAJAYA: Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, begitulah nasib malang dialami pemilik agensi pengurusan umrah, Emraz Travel and Tours setelah lesen syarikatnya digantung sejak Julai lepas.

Perkara tersebut didedahkan aktivis bebas yang juga penanggung sementara operator itu, Harik Fauzi ketika dtemui di sini bagi mengulas pelan penjadualan dilakukan ketika ini. Bercerita lanjut, beliau berkata, kejadian itu berlaku awal pagi Jumaat lalu selepas mereka berdua bertemu seorang jemaah bagi membincangkan isu penerbangan yang tertunda.

Jemaah itu yang mengekorinya dengan beberapa orang tidak dikenali bertindak memegang baju mangsa tersebut sebelum membawa keretanya ke kawasan gelap tidak jauh dari situ. “Selepas sejam diugut, mangsa dipaksa membuat video pengakuan berhutang sebanyak RM25,000 dengan mereka dan dipaksa menandatangani beberapa dokumen,” jelasnya. headtopics.com

Selepas itu, telefon bimbit dan kereta mangsa dirampas kumpulan berkenaan sebelum beliau dihantar balik ke rumahnya di Presint 14 di sini dengan perkhidmatan e-panggilan. Meskipun insiden penculikan selama tiga jam itu tidak menyebabkan kecederaan serius, namun beliau menyifatkan tindakan kumpulan berkenaan sebagai amat melampaui batas.

Beliau walau bagaimanapun menganggap kejadian itu tidak akan melemahkan semangat dirinya membantu Emraz yang melalui fasa sukar pemulihan ditetapkan pihak berwajib.

