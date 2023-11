Bomba: Kilang kanopi, bengkel kereta mewah terbakar

Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur Mohd Rizuan Razali berkata panggilan kecemasan diterima pada 10.30 pagi tadi sebelum 40 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Gombak Selatan, BBP Jinjang, BBP Sentul dan BBP Wangsa Maju dikerah ke lokasi kejadian.

“Setibanya di lokasi api sedang marak di premis itu, manakala 10 pekerja kilang tersebut berjaya menyelamatkan diri dan tiada kemalangan jiwa. “Bomba berjaya mengawal api dan memadam kebakaran 15 minit kemudian, dan punca kebakaran masih dalam siasatan,” katanya ketika ditemui Bernama di lokasi kejadian hari ini.

Sementara itu, anak kepada pemilik kilang kanopi berkenaan, Mohd Arif Mohd Rous, 23, berkata pekerjanya terlihat kepulan asap di bilik pekerja pada 10.20 pagi. “Ketika kejadian, pekerja sedang bekerja di bilik tersebut, mereka nampak asap lalu lari keluar dari kilang. Kami juga bergegas keluar dan hanya berjaya selamatkan kereta dan lori yang kami gunakan untuk perniagaan. Selain daripada itu, semua barang musnah dijilat api,“ katanya.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Uncovering Kuala Lumpur’s hidden historiesFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Ahli akademik perlu jadi inspirasi, rujukan hadapi cabaran semasaKUALA LUMPUR: Ahli-ahli akademik perlu menjadi inspirasi dan rujukan masyarakat bagi menghadapi cabaran semasa.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: KLMUC, YSN meterai MoU tawar biasiswa pengajian kepada anggota, keluarga polisKUALA LUMPUR: Kuala Lumpur Metropolitan University College (KLMUC) hari ini memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Yayasan Seri Negara (YSN) b...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: EPMB buka kilang pengeluaran tempat duduk kereta untuk kenderaan ProtonKilang pengeluaran tempat duduk kereta EPMB mempunyai kapasiti awal untuk mengeluarkan 150,000 set tempat duduk kereta setiap tahun.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Hajiji: Kilang kaca baharu Kibing bukti kejayaan pelan Sabah Maju JayaKOTA KINABALU: Pembukaan kilang Sabah Kibing Solar New Materials (M) Sdn Bhd bernilai RM3 bilion menjadi bukti kejayaan pelan pembangunan Hala Tuju Sa...

Source: theSundaily | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Sabah kini pemain utama: 1,100 penduduk tempatan diambil bekerja di kilang solar kaca RM3 billionKota Kinabalu: Pembukaan Kilang Sabah Kibing Solar New Materials (M) Sdn Bhd bernilai berbilion ringgit adalah bukti kejayaan Rancangan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya (SMJ) Kerajaan Negeri, kata Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕