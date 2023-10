Bomba jumpa petunjuk baru lelaki warga emas hilang di hutan

Ketua Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Sungai Siput, Mohd. Jamalludin Mat Yusop berkata, parang itu dijumpai di kawasan Bukit Cheneh kira-kira 10 kilometer dari rumah mangsa.“Operasi yang memasuki hari ketiga ini melibatkan 36 anggota bomba dan polis serta orang awam di mana pencarian dilakukan di kawasan berhampiran di Bukit Cheneh.

“Dalam operasi ini, khidmat Tipo dan Eros dari Unit Anjing Pengesan (K9) bomba turut digunakan bagi mengesan mangsa,” katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Mohd. Jamalludin memberitahu, operasi mencari mangsa berdepan kesukaran ekoran bentuk muka bumi berbukit dan hutan tebal selain dikenal pasti sebagai laluan gajah liar.

“Setakat ini, kita tidak terserempak dengan mamalia tersebut namun ada anggota yang terjumpa kesan tapak kaki haiwan itu. “Operasi hari ini ditangguhkan sekitar pukul 5 petang berikutan keadaan cuaca gelap dan berisiko kepada pasukan penyelamat. Operasi akan disambung esok di sekitar kawasan parang mangsa dijumpai,” katanya. headtopics.com

Kehilangan lelaki Orang Asli, Ali Pandak, 68, itu disedari keluarganya pada pukul 8.30 pagi pada Khamis lalu sebelum usaha mencari mangsa dijalankan di kawasan sekitar. Difahamkan, warga emas terbabit tidak pernah keluar bersendirian dari rumah kerana faktor kesihatan. – UTUSAN

Kota Kinabalu’s street art project cleans up Kampung Air’s dirty reputationKOTA KINABALU, Oct 29 — In the state capital, the mention of Kampung Air brings about a wrinkling of the nose, raised eyebrows and knowing... Read more ⮕

Fahmi: Starlink provides benefits to 500 residents in Kampung Langsat in RanauRANAU, Oct 29 — The installation of a Starlink satellite device in Kampung Langsat here is able to benefit 500 residents who now have access to high-speed internet connectivity... Read more ⮕

Starlink provides benefits to 500 residents in Kampung LangsatRANAU: The installation of a Starlink satellite device in Kampung Langsat here is able to benefit 500 residents who now have access to high-speed inte... Read more ⮕

Warga emas maut kereta dihempap pokokAnggota bomba mengeluarkan mangsa yang ditemui tidak sedarkan diri menggunakan peralatan khas dan jentolak. Read more ⮕

Denti, Lady bantu cari mangsa lemas di Sungai PerakOperasi mencari dan menyelamat (SAR) lelaki yang dikhuatiri lemas selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Lubuk Batu Mat Gan di Sungai Perak dekat Kampung Tahan Kati di sini kelmarin, diteruskan dengan bantuan Unit Anjing Pengesan (K9). Read more ⮕

Beberapa rumah rosak akibat dibadai puting beliungKejadian ribut agak buruk yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 10 rumah di kampung berkenaan rosak teruk. Read more ⮕