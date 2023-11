Bom hospital satu jenayah perang

Kami menegaskan bahawa keganasan Israel terhadap warga Palestin adalah kesinambungan projek penjajahan Zionis yang bermula dengan penubuhan kerajaan kolonial pemukim Israel pada 1948. Keganasan tersebut sudah berlaku selama 75 tahun dengan sokongan imperialisme Amerika Syarikat dan sekutunya di Eropah.

Kami menyokong warga Palestin dalam perjuangan mereka menuntut kebebasan, hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Kami mengangkat hak warga Palestin untuk menentang pembasmian kaum dan negara mereka melalui perjuangan bersenjata.

Pejuang seperti Nat Turner, Harriet Tubman dan Touissaint L’Ouverture yang memimpin pemberontakan bersenjata demi menghancurkan rantai perhambaan. Sepertimana ditekankan pemimpin Angkatan Pemuda Insaf (API) dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Ahmad Boestamam yang ditentang hebat oleh penjajah British pada 1946.

