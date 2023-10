BNM keluar notis FinTIP ancaman serangan penggodam pro-Israel

BNM dalam satu kenyataan berkata, notis Financial Sector Cyber Threat Intelligence Platform (FinTIP) yang tersebar menerusi dalam media sosial adalah pemberitahuan untuk berjaga-jaga yang dikeluarkan secara rutin kepada institusi kewangan dan rakan kerjasama berkaitan.

“BNM ingin memaklumkan tentang notis FinTIP yang tersebar menerusi media sosial. FinTIP sentiasa memantau landskap siber dan akan memaklumkan tentang kemungkinan ancaman baharu termasuk peningkatan aktiviti penggodaman.

“Notis FinTIP membolehkan institusi kewangan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya bagi melindungi sistem mereka dan mengelakkan sebarang kemungkinan gangguan terhadap perkhidmatan kewangan,” katanya menerusi satu kenyataan, hari ini. headtopics.com

Difahamkan notis FinTIP dikeluarkan susulan terdapat kemungkinan serangan siber yang bakal dilancarkan oleh kumpulan penggodam pro-Israel terhadap rangkaian strategik negara. Perkara ini selepas kumpulan penggodam yang berasal daripada negara ini yang juga dikenali sebagai ‘DragonForce’ menyerang rangkaian strategik Israel.

Melalui notis tersebut, dipercayai terdapat 10 kumpulan penggodam iaitu Team UCC Operations or Unknown Cyber Cult, Kerala Cyber Xtractor, SilentOne, Indian Cyber Force, Garuna Ops, Israel Cyber Defence, Termux Israel, Anonymiss, Gaza Parking Lot Crew dan Silencer of Evil. headtopics.com

Dipercayai sebahagian daripada kumpulan penggodam tersebut berasal atau berpangkalan di India yang mempamerkan solidariti teguh terhadap rejim Zionis. -UTUSAN

