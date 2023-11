Bimbang kawasan penyu diganggu, aktivis lapor SPRM

Meor Razak Meor Abdul Rahman daripada SAM berkata, laporan itu dikemukakan bagi menyiasat tentang kelulusan pengeluaran pasir di Lot 18435, Pantai Pasir Panjang, Segari, daerah Manjung, Perak dengan mendakwa meragukan dan bercanggah dengan rancangan pemajuan.

Kata beliau, pihaknya membantah kegiatan tersebut dari Pantai Pasir Panjang sehingga ke Tanjung Hantu, Segari, daerah Manjung kerana mendakwa bimbang boleh memusnahkan kawasan pendaratan penyu. Dakwanya, timbul persoalan apabila operator menjalankan usaha tersebut memaklumkan aktiviti sudah diluluskan, sedangkan aktivis itu merasakan ia bertentangan dengan syarat dan garis panduan yang ada.

“Bila kami jumpa dengan wakil kontraktor ini untuk meminta salinan kelulusan, mereka tidak boleh buktikan. Yang menjadi persoalan mereka mengeluarkan pasir ini pada waktu malam. Jika ada kelulusan sekalipun, mana boleh keluarkan pasir pada waktu malam,” dakwanya yang ditemui di luar pekarangan pejabat SPRM Perak di sini hari ini.

Aktivis terbabit berkongsikan tentang syarat kawasan pendaratan penyu dikategori sebagai Kawasan Sensitif Alam Sekitar Tahap Dua yang tidak membenarkan pembangunan baharu, perluasan pembangunan sedia ada atau pengambilan sumber mineral berdasarkan Rancangan Fizikal Negara Keempat.

Meor Razak juga mengaitkan kelulusan aktiviti tersebut dengan peruntukan undang-undang tertentu sama ada Kanun Tanah Negara (Akta 828), Enakmen Mineral (Perak) 2003 atau Enakmen Pengurusan Pesisir Pantai 2016.

