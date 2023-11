Bersedia terima pelarian Palestin, MAPIM sokong gesaan ratifikasi konvensyen

Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia berkata kedatangan pelarian dari negara itu yang mungkin memilih Malaysia tidak boleh dielakkan susulan tiada perubahan situasi perang di Semenanjung Gaza walaupun ada desakan gencatan senjata.

Menurut presiden MAPIM Mohd Azmi Abdul Hamid, kerajaan perlu bersedia dari sudut undang-undang untuk mengelakkan situasi pelarian tidak terurus berlaku sebelum ini yang memberi kesan kepada ekonomi, sosial, dan keselamatan.“Meratifikasi dokumen itu akan membolehkan pihak komuniti antarabangsa membantu mencari penyelesaian kepada aliran pelarian ke Malaysia,” katanya kepada FMT.

Mengikut Akta Imigresen, pelarian dianggap pendatang tanpa izin dan berisiko ditangkap dan dihantar pulang ke negara asal. “Kerajaan akan tengok dari kepentingan nasional dan tanggungjawab sebagai ahli PBB tanpa menjejaskan keselamatan…kita tengok di Asean hanya dua tiga negara sahaja yang meratifikasi Konvensyen Pelarian,” katanya.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THERAKYATPOST: KPM Digesa Teruskan Minggu Solidariti Palestin Di Sekolah, 24 NGO Serah MemorandumSekiranya pengubahsuaian program Minggu Solidariti Palestin ini mahu dilakukan, mungkin ia boleh dihadkan untuk pelajar sekolah menengah sahaja.

Source: therakyatpost | Read more ⮕

UMONLINE: Gaza terkini: Hampir 500 petugas kesihatan maut dalam konflik Palestin-IsraelGaza terkini: Hampir 500 petugas kesihatan maut dalam konflik Palestin-Israel manakala 372 lagi cedera dalam perang sejak 7 Oktober lalu.

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Jangan permainkan isu Palestin untuk kepentingan politik, kata PMFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Kenang Palestin sempena konsert ulang tahunKenang Palestin sempena konsert ulang tahun

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Perluaskan solidaritas Palestin, abaikan suara sumbang – Timbalan Ketua Penerangan PKRPerluaskan solidaritas Palestin, abaikan suara sumbang - Timbalan Ketua Penerangan PKR

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) Perbandingan antara penjajahan Rusia, Israel terhadap Palestin tidak munasabah(PARLIMEN) Perbandingan antara penjajahan Rusia, Israel terhadap Palestin tidak munasabah

Source: UMonline | Read more ⮕