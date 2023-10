Bersatu dibenarkan cabar SPRM sita akaun bank

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi sebentar tadi membenarkan permohonan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) untuk mencabar tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang menyita dua akaun bank parti itu.Hakim Datuk Ahmad Kamal Md. Shahid memberikan kebenaran tersebut dalam prosiding yang dijalankan secara dalam talian selepas mendapati permohonan semakan kehakiman parti berkenaan bukanlah satu perkara yang remeh atau menyusahkan.

Beliau menamakan Peguam Negara (ketika itu) Tan Sri Idrus Harun dan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki masing-masing sebagai responden pertama dan kedua serta 20 individu lain sebagai responden ketiga hingga ke-22.

Menurut afidavit yang difailkan Bersatu menyatakan, pada 19 April lalu, akaun CIMB dan Ambank miliknya telah disita tanpa membuat serahan perintah penyitaan tersebut di bawah Seksyen 50(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001. headtopics.com

Pada 20 April lalu, SPRM dalam satu kenyataan memberitahu, pihaknya menyita dua akaun bank milik Bersatu bagi membantu siasatan terhadap wang yang disyaki daripada hasil haram. Menurut plaintif, tindakan SPRM membekukan kesemua akaun milik Bersatu secara salah berdasarkan tuduhan-tuduhan palsu, tohmahan dan fitnah jahat secara bersekongkol dengan pemimpin kerajaan untuk menimbulkan kebencian dan kemarahan orang awam terhadap Muhyiddin.

Oleh itu, Bersatu memohon antaranya perintah untuk membatalkan perintah SPRM menyita akaun-akaun Ambank dan CIMB mengikut Seksyen 50 AMLATFPUAA 2001. Ia juga memohon perintah supaya SPRM menyerahkan Perintah Penyitaan (yang didakwa salah) yang sehingga kini masih tidak pernah diserahkan kepada Bersatu walaupun diminta berkali-kali yang mencabul hak pemilikan harta parti berkenaanTurut dimohon. headtopics.com

Parti itu turut memohon perintah supaya SPRM membebaskan keseluruhan akaun Bank Bersatu daripada sebarang kekangan dan pembekuan dan selanjutnya perintah supaya CIMB Islamic Bank Bhd dan AmBank (M) Berhad membebaskan akaun berkenaan.-UTUSAN

KPT serah kepada IPT tunjuk solidariti kepada Palestin ikut cara masing-masingKOTA TINGGI: Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) menyerahkan kepada pengurusan institusi pengajian tinggi (IPT) untuk menunjukkan solidariti kepada Pa... Read more ⮕

Mahkamah Korea Selatan larang anggota tentera jalin hubungan sejenisMahkamah perlembagaan Korea Selatan mengekalkan undang-undang yang melarang hubungan sejenis dalam angkatan tentera negara itu. Read more ⮕

Isteri boleh mohon di mahkamahMANA-MANA isteri boleh membuat permohonan di mahkamah agar pembayaran nafkah oleh suami dilakukan secara potongan gaji. Read more ⮕

Tindakan tangani ketirisan wang awam, perkukuh hak Mahkamah Syariah dibincang di ParlimenKUALA LUMPUR, 30 Okt (Bernama) -- Tindakan kerajaan dalam menangani ketirisan wang awam dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2020 dan 2021 serta pe... Read more ⮕

Ketirisan wang awam, perkukuh Mahkamah Syariah dibincang di Dewan Rakyat hari iniTurut menjadi tumpuan sesi penggulungan peringkat dasar Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 oleh setiap kementerian. Read more ⮕

Court allows Bersatu to challenge MACC’s seizure of party’s accountsThe Malaysian Anti-Corruption Commission had seized two Bersatu accounts under Section 50 of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act in April this year. Read more ⮕