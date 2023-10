Bersatu dibenar cabar SPRM sita akaun bank parti

KUALA LUMPUR: Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) peroleh kebenaran mencabar tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyita dua akaun parti berkenaan, April lalu.

Terdahulu ketika membaca penghakiman ringkasnya, Hakim Datuk Ahmad Kamal Md. Shahid menyatakan, permohonan Bersatu melalui Kapten (B) Datuk Muhammad Suhaimi Yahya, sebagai pegawai awam Bersatu bukanlah sesuatu yang remeh atau menyusahkan malah boleh diubah melalui semakan kehakiman.

“Jabatan Peguam Negara (pendakwaan) menghujahkan dengan merujuk beberapa kes bahawa kuasa siasatan adalah sesuatu yang tidak boleh diadili. Bagaimanapun, mahkamah ini mendapati, kes-kes yang dirujuk adalah undang-undang lapuk yang tidak lagi terpakai dalam kes-kes terkini. headtopics.com

Beliau menamakan Peguam Negara (ketika itu) Tan Sri Idrus Harun dan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki masing-masing sebagai responden pertama dan kedua serta 20 individu lain sebagai responden ketiga hingga ke-22.

Pada 20 April lalu, SPRM dalam satu kenyataan berkata, pihaknya menyita dua akaun bank milik Bersatu bagi membantu siasatan terhadap wang yang disyaki daripada hasil haram. Oleh itu, Bersatu memohon antaranya perintah untuk membatalkan perintah SPRM menyita akaun-akaun Ambank dan CIMB mengikut Seksyen 50 AMLATFPUAA 2001. headtopics.com

