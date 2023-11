Berpantang maut sebelum ajal, penduduk Gaza kental teruskan hidup walau serba kekurangan

Penduduk masih gigih menjalankan tugas mereka mencari keperluan asas seperti air bersih dan beratur panjang di kedai roti mendapatkan bekalan untuk dibawa pulang kepada ahli keluarga yang menanti kelaparan di tempat perlindungan.

Gambaran yang dilihat jelas menunjukkan penduduk Gaza menyedari mereka perlu meneruskan hidup dan menggagahkan diri walaupun terpaksa berdepan pelbagai cabaran besar. “Selama tiga minggu lalu, setiap kilometer di dalam Semenanjung Gaza menerima kira-kira 50 tan bahan letupan,” katanya.Sementara itu, sekitar 1,870 orang lagi hilang di bawah runtuhan, antaranya termasuk 1,020 kanak-kanak.Pesuruhjaya Tinggi Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian (UNHCR), Filipo Grandi yang merayu kepada anggota Majlis Keselamatan PBB (UNSC) untuk menuntut gencatan senjata di Gaza menegaskan dunia sedang menunggu badan paling berkuasa itu untuk bertindak.

Grandi menegaskan bahawa gencatan senjata akan menjadi peringkat awal dalam memulihkan laluan ke arah penyelesaian konflik yang berlarutan antara Israel dan Palestin. “Tetapi ia sebenarnya tidak sukar difahami sebaliknya sengaja diabaikan berulang kali dan diketepikan sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi malah hampir dipersendakan.

